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Мерц высказался об инциденте со взятием на прицел самолета ФРГ в Красном море

Мерц назвал неприемлемым взятие китайскими военными на прицел немецкого самолета
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал неприемлемым инцидент, в котором китайское военное судно в Красном море взяло на прицел с лазерной системой наведения немецкий военный самолет. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможная атака с использованием лазера на самолет, который участвует в военном наблюдении, совершенно неприемлема», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Немецкий лидер добавил, что пока не ознакомился с докладом министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о встрече с послом Китая в Берлине, в связи с чем он не стал давать инциденту «окончательную оценку».

8 июля в МИД Германии сообщили, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. По факту данного инцидента в немецкий МИД был вызван посол Китая. Позднее представителя КНР для разъяснений пригласила также дипслужба Евросоюза.

Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия стран Евросоюза защищает торговые суда от йеменских хуситов, активность которых наблюдается в Красном море.

Ранее МИД КНР отверг обвинения ФРГ о лазерной атаке немецкого самолета.

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