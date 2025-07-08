Военные КНР направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides

Китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. Об этом сообщили в МИД Германии.

«Угроза немецкому персоналу и срыв работы миссии абсолютно неприемлемы», — заявили в ведомстве.

По факту данного инцидента в немецкий МИД был вызван посол Китая.

Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия защищает торговые суда от йеменских хуситов.

Недавно хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках операции «Чёрный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы заявили о трех атаках по военным кораблям и авианосцу США в Красном море.