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Евросоюз вызвал посла Китая после обвинений во взятии на прицел самолета ФРГ

ЕС пригласил посла Китая из-за инцидента со взятием на прицел немецкого самолета
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Дипслужба Евросоюза вызвала посла Китайской Народной Республики (КНР) после обвинений во взятии на прицел военного самолета Германии, который принимал участие в военно-морской миссии ЕС Aspides. Об этом сообщил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

«Использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо», — заявил он.

По словам аль-Ануни, своими действиями китайские военнослужащие поставили под угрозу экипаж самолета и помешали реализации поставленной миссии.

8 июля в МИД Германии сообщили, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. По факту данного инцидента в немецкий МИД был вызван посол Китая.

Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия стран Евросоюза защищает торговые суда от йеменских хуситов, активность которых наблюдается в Красном море.

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