Евросоюз вызвал посла Китая после обвинений во взятии на прицел самолета ФРГ

Дипслужба Евросоюза вызвала посла Китайской Народной Республики (КНР) после обвинений во взятии на прицел военного самолета Германии, который принимал участие в военно-морской миссии ЕС Aspides. Об этом сообщил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.
«Использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо», — заявил он.
По словам аль-Ануни, своими действиями китайские военнослужащие поставили под угрозу экипаж самолета и помешали реализации поставленной миссии.
8 июля в МИД Германии сообщили, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. По факту данного инцидента в немецкий МИД был вызван посол Китая.
Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия стран Евросоюза защищает торговые суда от йеменских хуситов, активность которых наблюдается в Красном море.
Ранее американский крейсер обстрелял два истребителя США.