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МИД КНР отверг обвинения ФРГ о лазерной атаке немецкого самолета

Мао Нин: заявления ФРГ о лазерной атаке Китая не соответствуют действительности
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Liu Zheng/AP

Обвинения Германии в том, что китайские военные применяли лазер против немецкого самолета, не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет Bloomberg.

«Заявления Германии полностью не соответствуют фактам», — сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай выполняет свои обязанности великой державы и способствует международной безопасности. Представитель МИД КНР отметила, что обе стороны должны усилить коммуникацию, основанную на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов в будущем.

8 июля в МИД Германии заявили, что китайские военные направили лазер на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides. В ведомстве подчеркнули, что угроза немецкому персоналу и срыв работы миссии абсолютно неприемлемы. По факту данного инцидента в МИД ФРГ был вызван посол Китая.

Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия стран Евросоюза защищает торговые суда от йеменских хуситов, активность которых наблюдается в Красном море.

Ранее хуситы заявили о трех атаках по военным кораблям и авианосцу США в Красном море.

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