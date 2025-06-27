В Британии подвели итоги саммита стран НАТО

Times: на саммите НАТО не обсуждалась военная поддержка Украины

На саммите НАТО в Гааге отказались обсуждать военную поддержку Украины. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Самое прискорбное, что на саммите не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины», — говорится в публикации.

В материале издания также отмечается, что президент США Дональд Трамп все еще не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование, а 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.