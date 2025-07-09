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Стало известно, когда Трамп может посетить свои гольф-клубы в Шотландии

Sky: Трамп может посетить свои гольф-клубы в Шотландии в ближайшие недели
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Peter Morrison/AP

Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит собственные гольф-клубы в Шотландии в ближайшие недели. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Источники сообщают, что президент США, скорее всего, совершит посадку в Шотландии в конце июля или начале августа, где посетит свои поля для гольфа», — говорится в материале.

Сообщается, что в шотландской полиции подтвердили подготовку к возможному к визиту американского лидера. По данным телеканала, для обеспечения безопасности Трампа потребуется собрать до 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп впервые после переизбрания на свой пост собирается посетить Шотландию. Цель поездки — посещение трех полей для гольфа, которыми политик владеет. Отмечалось, что службы безопасности уже готовятся к прибытию Air Force One на аэродром Прествик в округе Саут-Эршир.

Прошлой весной британская полиция задержала пятерых человек по делу о вандализме на поле для гольфа, принадлежащем Трампу в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.

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