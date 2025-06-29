СМИ узнали о планах Трампа приехать в Шотландию ради гольфа

Американский президент Дональд Трамп впервые после переизбрания на свой пост собирается посетить Шотландию. Об этом пишет The Daily Mail.

Газета сообщает, что поездка состоится в июле. Ее цель — посещений трех полей для гольфа, которыми владеет политик. Службы безопасности уже готовятся к прибытию Air Force One («Борта номер один») на аэродром Прествик в округе Саут-Эршир. Они ожидают массовых протестов, как было в 2018 году во время его первого путешествия в регион.

Согласно материалу, местные «Зеленые» запустили сбор подписей под петицией «Выгоните Трампа». По их мнению, политик представляет «явную и реальную угрозу климату, миру и правам человека во всем мире».

Прошлой весной британская полиция задержала пятерых человек по делу о вандализме на поле для гольфа, принадлежащем Трампу в Шотландии. Инцидент произошел на курорте Trump Turnberry в Южном Эйршире. Расследование началось после обнаружения граффити на территории поля.

Ранее в США задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в резиденцию Трампа.