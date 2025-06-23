Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф

Axios: Трамп санкционировал удар по Ирану из гольф-клуба в Нью-Джерси

Президент США Дональд Трамп дал окончательное разрешение на удары по иранским ядерным объектам 21 июня, находясь в гольф-клубе Bedminster (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Несмотря на публичные заявления о возможной отмене операции, 20 июня Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету направить стратегические бомбардировщики B-2 Spirit с авиабазы Уайтмен (Миссури).

Самолеты вылетели через несколько часов после приказа, причем часть группы выполнила отвлекающий маневр в западном направлении. 21 июня днем Трампу доложили о приближении бомбардировщиков к «точке невозврата» — моменту включения режима полного радиомолчания. Именно тогда президент подтвердил атаку, после чего срочно вылетел в Вашингтон для контроля операции из Ситуационной комнаты Белого дома.

В момент удара спецпосланник Стивен Уиткофф направил иранскому МИД послание, подчеркнув, что операция носит точечный характер, цели ограничены ядерными объектами, а США готовы к переговорам после «нейтрализации угрозы».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Госдеп США предупредил граждан за рубежом о рисках из-за эскалации на Ближнем Востоке.