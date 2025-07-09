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В США заявили, что Россия скоро будет выпускать по Украине 1000 дронов за раз

NYT: в США считают, что ВС РФ смогут запускать по 1000 дронов за раз по Украине
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Виктор Антонюк/РИА Новости

К осени 2025 года ВС России смогут выпускать по Украине по 1000 беспилотников за один раз. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Поскольку российская промышленность продолжает наращивать темпы своего развития, к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Киев может закупить произведенное в Европе оружие, однако он зависит от США в вопросе поддержания поставок комплексов Patriot.

Сообщалось, что прошлой ночью Воздушно-космические силы России осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

Ранее российские военные нанесли удары по энергообъектам Украины.

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