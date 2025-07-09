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Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку на Украину

Зеленский заявил, что атака российских дронов на Украину стала показательной
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Suzanne Plunkett/Reuters

Ночная атака российских войск по Украине была показательной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Очередное доказательство, что нужны санкции», — добавил украинский лидер.

По его словам, повреждения были зафиксированы в 10 областях Украины.

mk.ru сообщил, что прошлой ночью Воздушно-космические силы России осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что Украина за сутки подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также семи крылатых ракет «Искандер-К» и шести аэробалистических ракет типа «Кинжал».

Ранее российские военные нанесли удары по энергообъектам Украины.

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