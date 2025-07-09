Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку на Украину

Зеленский заявил, что атака российских дронов на Украину стала показательной

Ночная атака российских войск по Украине была показательной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Очередное доказательство, что нужны санкции», — добавил украинский лидер.

По его словам, повреждения были зафиксированы в 10 областях Украины.

mk.ru сообщил, что прошлой ночью Воздушно-космические силы России осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что Украина за сутки подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также семи крылатых ракет «Искандер-К» и шести аэробалистических ракет типа «Кинжал».

Ранее российские военные нанесли удары по энергообъектам Украины.