Власти заморозили более 200 млн руб. лиц, внесенных в перечень террористов

Российские власти в 2024 году заморозили более 200 млн руб. граждан, которые были внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Только в этом году удалось заморозить активов более чем на 200 млн рублей лиц, попадающих в перечень», — сказал Чиханчин.

Теракты в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и в Махачкале показали, что работа Росфинмониторинга «тоже требует совершенствования», отметил он.

По его словам, в настоящее время надзорный орган совместно с правоохранительными органами, ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и Банком России «вносит коррективы».

15 июля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для включения в реестр лиц и организаций, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремизму.

Ранее в Кузбассе задержали вступившего в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) подростка.