Хуситы заявили о трех атаках по военным кораблям и авианосцу США в Красном море

Йеменские хуситы трижды атаковали военные корабли во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море за 24 часа. Об этом заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотные воздушные силы наших вооруженных сил атаковали вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем Harry Truman», — говорится в сообщении.

В операции было задействовано несколько крылатых ракет и беспилотников.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили.

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что «ничего не знает» о чате с обсуждением ударов по хуситам.