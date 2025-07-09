На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ указал на необходимость учитывать закупку Лондоном способных нести ЯО F-35

Посол Келин: РФ должна учитывать наращивание ядерного потенциала Британии
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Москва должна принять во внимание покупку Соединенным Королевством американского самолета F-35, способного переносить ядерное вооружение. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы обязаны учесть этот факт в наших планах по нейтрализации британской ядерной угрозы», — указал дипломат.

По мнению посла, такая покупка подчеркивает важность включения британских ядерных сил в диалог о международной безопасности.

Келин также акцентировал, что решение Лондона фактически возобновляет авиационный сегмент своего ядерного потенциала, упраздненный после завершения Холодной войны. Таким образом, Великобритания значительно увеличивает свою роль в сфере глобального ядерного баланса.

В начале июня стало известно, что правительство королевства планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке у США истребителей F-35A, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

Ранее в Совфеде усмотрели в «лихорадочном перевооружении» Британии подготовку к нападению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами