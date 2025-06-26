В Совфеде усмотрели в «лихорадочном перевооружении» Британии подготовку к нападению

Пушков: закупка Лондоном F-35А говорит о подготовке нападения самой Британии

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал «лихорадочное перевооружение» Великобритании.

Он отметил, что Лондон решил закупить не только 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту (что в три раза больше их нынешнего количества), но и американские F-35. Эти стелс-истребители способны переносить ядерное оружие. Пушков обратил внимание на то, что на Соединенное Королевство никто не собирается нападать «в силу бессмысленности такого нападения».

«Приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — заключил парламентарий.

В начале месяца стало известно, что правительство королевства планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

Ранее сообщалось, что в Германии могут отказаться от покупки F-35A из-за «аварийной кнопки».