На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде усмотрели в «лихорадочном перевооружении» Британии подготовку к нападению

Пушков: закупка Лондоном F-35А говорит о подготовке нападения самой Британии
close
Senior Airman Gary Hilton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал «лихорадочное перевооружение» Великобритании.

Он отметил, что Лондон решил закупить не только 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту (что в три раза больше их нынешнего количества), но и американские F-35. Эти стелс-истребители способны переносить ядерное оружие. Пушков обратил внимание на то, что на Соединенное Королевство никто не собирается нападать «в силу бессмысленности такого нападения».

«Приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — заключил парламентарий.

В начале месяца стало известно, что правительство королевства планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. Эти субмарины несут американские баллистические ракеты Trident II.

Ранее сообщалось, что в Германии могут отказаться от покупки F-35A из-за «аварийной кнопки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами