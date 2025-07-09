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В Госдуме сочли, что Трампу для миротворчества не хватает духовности

Депутат Кузнецов считает, что Трамп плохой миротворец
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Brian Snyder/Reuters

Из президента США Дональда Трампа выходит плохой миротворец: для этого ему не хватает духовности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Так он отреагировал на продолжение военной помощи США Украине и угрозы «разбомбить Москву».

«Возможно, Трампу не хватает духовного основания для миротворческой деятельности. Вот не принял я приглашение поехать к нему в феврале на молитвенный завтрак, а надо было. Помолились бы вместе за его духовность», — сказал Кузнецов.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней президент США пересказывает свои переговоры с Владимиром Путиным, которые включали, в том числе, прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что подлинность этой записи нельзя подтвердить или опровергнуть на данный момент.

Ранее депутат Журавлев усомнился в реальности угроз Трампа в адрес Путина.

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