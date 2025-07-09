Политолог раскрыл, о каком «сюрпризе» для России говорил Трамп

Политолог Марков: говоря о сюрпризе для РФ, Трамп имел в виду поставки оружия ВСУ

Президент США Дональд Трамп, заявляя о «маленьком сюрпризе» для России, имел в виду поставки оружия Украине, в том числе системы ПВО Patriot. Об этом aif.ru заявил российский политолог Сергей Марков.

«Сюрпризом» станет поставка оружия. Сейчас говорят, что США рассматривают поставку системы Patriot в распоряжение украинской армии, каких-то других вооружений», – сказал Марков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для России. Президент США также вновь выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.

В ответ на это первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посоветовал Трампу не угрожать России.

Депутат подчеркнул, что Россия «ничего не боится» и ее «не запугать», поэтому в угрозах нет необходимости. Трамп недоволен результатами урегулирования конфликта на Украине, и вряд ли он представлял, что встретит «противодействие со стороны партнеров по НАТО», указал Чепа.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.