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Во Франции сочли «недопустимым» требование России о демилитаризации Украины

Глава МО Франции Лекорню счел недопустимым требование о демилитаризации Украины
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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал недопустимым требование России о демилитаризации Украины. В интервью газете Valeurs actuelles он назвал это «красной линией».

«Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и в то же время - согласиться и на то, чтобы у нее не было больше армии», — сказал Лекорню.

По его словам, Украина должна быть в состоянии обеспечивать собственную безопасность.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мирном соглашении должны быть прописаны демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, а также возврат активов, арестованных на Западе. По словам Лаврова, Украине стоит вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, создавших ее правовую основу.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.

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