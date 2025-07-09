Президент Финляндии усомнился в завершении конфликта на Украине летом

Президент Финляндии Стубб: конфликт на Украине не завершится к концу лета

Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что до конца лета достичь мирных договоренностей по конфликту на Украине не удастся. Его слова привел канадский телеканал CBC.

«Сейчас я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета», — сказал он.

Стубб отметил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане обнадежила его. Президент Финляндии также отметил, что все шло «к моменту, когда все поймут, что пора завершать конфликт».

В июне Стубб заявил, что Украина не вступит в НАТО при президентстве в США Дональда Трампа. Также финский президент признавал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и теперь мир движется к новому многополярному порядку.

По его мнению, текущая ситуация напоминает события в мире после Первой и Второй мировых войн и Холодной войны. Он отметил, что сейчас все страны движутся к мироустройству, когда все «более многополярно и беспорядочно».

Ранее стало известно, что Финляндия может передать США ледоколы до конца президентского срока Трампа.