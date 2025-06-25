Президент Финляндии объявил о завершении эпохи доминирования Запада

Президент Финляндии Александр Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и теперь мир движется к новому многополярному порядку. Об этом он сказал журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге, пишет ТАСС.

«Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. <...> Нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования прошло», — сказал Стубб.

По его словам, текущая ситуация напоминает события в мире после Первой и Второй мировых войн и Холодной войны. Он отметил, что сейчас все страны движутся к мироустройству, когда все «более многополярно и беспорядочно». Стубб считает, что в такой ситуации таким государствам, как Финляндия, нужны близкие союзники, которые будут вместе работать над укреплением обороны и безопасности.

До этого президент США Дональд Трамп не смог дать однозначного ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО. На вопрос журналистов о том, привержен ли он статье пять договора Североатлантического альянса, согласно которой за странами — членами закрепляется принцип коллективной обороны, он ответил, что привержен быть другом членов НАТО и помогать им.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.