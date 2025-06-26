Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

Украина не вступит в НАТО при президентстве в США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC.

«Если один из ключевых членов альянса, Соединенные Штаты, выступают против вступления Украины в НАТО, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе», — сказал он.

При этом политик отметил, что в долгосрочной перспективе вступление Украины в Североатлантический альянс является возможным. По мнению Стубба, Украина сможет вступить в Евросоюз, затем в итоге присоединится к НАТО.

В апреле спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО, и этот вопрос не обсуждается.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях продвижения альянса на восток. По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Трамп назвал сарказмом обещание закончить конфликт на Украине за сутки.