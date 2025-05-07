Орбан прокомментировал план ЕК по оказанию военной помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала на сессии Европейского парламента в Страсбурге, где озвучила планы по оказанию военной поддержки Украине. Своим мнением политик поделился в социальной сети Х.

Орбан выразил возмущение тем, что за поставки оружия и финансовую поддержку Киева будут расплачиваться европейские налогоплательщики.

«Сегодня глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о новых планах: Украина получит деньги и оружие. Европейским налогоплательщикам придется платить по счетам. Скандал!» — подчеркнул Орбан.

Сегодня фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит военную помощь, полностью откажется от энергоносителей из РФ и ускорит вступление Украины в ЕС.

Накануне венгерский премьер заявил, что прием Украины в ЕС обернется банкротством Евросоюза.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.