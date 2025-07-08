В Кремле заявили, что ожидают предложений по датам переговоров от Украины

Песков: Кремль сообщит, когда даты переговоров с Украиной будут согласованы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российская сторона ждет от Украины предложений по возможным датам очередного раунда переговоров.

На вопрос журналиста, согласованы ли даты следующих переговоров с Украиной, Песков ответил отрицательно.

«Мы ждем предложение украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», — отметил представитель Кремля.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.

Ранее Эрдоган увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.