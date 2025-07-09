СМИ сообщили о заставшем Трампа врасплох решении Пентагона

Решение Пентагона о временной приостановке военной помощи Украине стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным журналистов, американский президент был разочарован отсутствием координации между оборонным ведомством и Белым домом. В Пентагоне также есть разногласия по вопросу военной помощи Украине. Некоторые высокопоставленные представители минобороны США против паузы в поставках.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, в свою очередь, опроверг Associated Press сообщения о том, что глава минобороны Пит Хегсет не консультируется с президентом.

«Работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», — сказал Уилсон.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Пентагон начал работать над отправкой Украине дополнительных вооружений.

Ранее в России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи.