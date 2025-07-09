На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о заставшем Трампа врасплох решении Пентагона

AP: Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить помощь Украине
true
true
true
close
Piroschka Van De Wouw/Reuters

Решение Пентагона о временной приостановке военной помощи Украине стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным журналистов, американский президент был разочарован отсутствием координации между оборонным ведомством и Белым домом. В Пентагоне также есть разногласия по вопросу военной помощи Украине. Некоторые высокопоставленные представители минобороны США против паузы в поставках.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, в свою очередь, опроверг Associated Press сообщения о том, что глава минобороны Пит Хегсет не консультируется с президентом.

«Работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», — сказал Уилсон.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Пентагон начал работать над отправкой Украине дополнительных вооружений.

Ранее в России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами