В России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи

Личный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским добавил аргументов противникам выделения Вашингтоном траншей Украине, однако это далеко не первостепенная причина приостановки военной помощи, заявил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

«Первостепенные причины носят фундаментальный характер, и они мало связаны с антипатией Трампа к Зеленскому. Среди основных первопричин надо назвать истощение военных арсеналов Соединенных Штатов. Действительно, за три года конфликта с Россией эти арсеналы прохудились по самым разным направлениям, включая снаряды, ракеты для систем ПВО», — пояснил политолог.

По мнению Дудакова, многие в администрации Трампа опасаются, что дальнейшее использование ресурсов на Украине ослабляет «военную машину» США, и хотели бы переключиться на более приоритетное направление — Ближний восток и Индо-Тихоокеанский регион.

«Человек, который пролоббировал решение о приостановке траншей, это Элбридж Колби, нынешний главный стратег Пентагона. Он как раз является сторонником того, что Америке нужно сосредоточиться только на конкуренции с Китаем и другими вопросами заниматься в меньшей степени», — сказал Дудаков.

Британский журнал The Economist предполагает, что Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за личной неприязни к Зеленскому.

В начале июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудит отмену военной помощи США с Трампом.