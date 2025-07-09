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МИД прокомментировал возобновление поставок Украине оружия США

Захарова: последствия возобновления помощи США Украине предстоит оценить
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Последствия от возобновления США помощи Украине еще предстоит оценить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Предстоит оценить последствия таких шагов», — сказала Захарова.

При этом она добавила, что «накачка киевского режима оружием» не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому мировое сообщество, в том числе западное крыло активно призывает.

По словам Захаровой, евробюррократы продолжают эскалационную линию по Украине, не заботясь о благополучии украинцев и простых европейцев.

8 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно передать десять ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Кроме того, глава Белого дома обещал помочь Украине в поиске дополнительных каналов поставки.

В Пентагоне подтвердили, что минобороны направит Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защитить себя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

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