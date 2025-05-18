На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас посетовала, что Китай не слушает Евросоюз и поддерживает Россию

Каллас: Китай не прекращает поддерживать Россию, несмотря на предупреждения ЕС
close
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают. Ее слова приводит портал Delfi.

«Но в то же время мы не должны забывать то, о чем мы говорили и в НАТО, и в Европе: что Китай является ключевым пособником в агрессивной войне России против Украины. И это усиливается. И все обращения к китайцам: пожалуйста, не делайте этого, если вы хотите торговать с Европой, они их не слышат, потому что мы не принимаем в этом отношении реальных мер», — сказала Каллас.

Она напомнила, что новый пакет санкций включает рестрикции в том числе против компаний из КНР, которые якобы помогают России в конфликте на Украине.

С 7 по 10 мая в прошел визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ожидается, что Владимир Путин нанесет ответный визит в КНР в конце лета или в начале осени. Он будет приурочен к годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее в Британии сочли визит Си Цзиньпина в Россию сигналом по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами