Каллас посетовала, что Китай не слушает Евросоюз и поддерживает Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают. Ее слова приводит портал Delfi.

«Но в то же время мы не должны забывать то, о чем мы говорили и в НАТО, и в Европе: что Китай является ключевым пособником в агрессивной войне России против Украины. И это усиливается. И все обращения к китайцам: пожалуйста, не делайте этого, если вы хотите торговать с Европой, они их не слышат, потому что мы не принимаем в этом отношении реальных мер», — сказала Каллас.

Она напомнила, что новый пакет санкций включает рестрикции в том числе против компаний из КНР, которые якобы помогают России в конфликте на Украине.

С 7 по 10 мая в прошел визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ожидается, что Владимир Путин нанесет ответный визит в КНР в конце лета или в начале осени. Он будет приурочен к годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее в Британии сочли визит Си Цзиньпина в Россию сигналом по конфликту на Украине.