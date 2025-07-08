Фон дер Ляйен призвала Китай осудить действия России на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией и позицию в конфликте на Украине. Ее слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Она заявила, что Китай якобы поддерживает «военную экономику» России, и его отношения с ЕС будут зависеть от позиции по Украине.

«Мы знаем, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая вызывает рост нестабильности и опасности для Европы. Мы можем сказать, что Китай фактически способствует военной экономике России, и мы не можем этого принять», – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, если Китай настаивает на защите международного порядка, то «он должен однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета Украины, ее территориальной целостности и международно признанных границ – и действовать соответственно».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей с главой МИД КНР Ван И раскритиковала китайские компании за сотрудничество с Москвой. По ее словам, корпорации Китая якобы являются «спасательным кругом» России в конфликте на Украине.

Ранее Каллас посетовала, что Китай не слушает Евросоюз и поддерживает Россию.