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Экс-депутат Курской облдумы заявил, что не давал показания на Старовойта

ТАСС: экс-депутат Курской облдумы Васильев не давал показания на Старовойта
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Адвокат бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, арестованного по обвинению в растрате в особо крупном размере, опроверг данные о том, что его подзащитный якобы давал показания на бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора региона Романа Старовойта. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что причиной самоубийства Старовойта якобы стали показания в отношении него со стороны Васильева, а также бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

«Информация о том, что наш подзащитный Васильев давал какие-либо показания в отношении Старовойта, является ложной и не соответствует действительности», — заявила агентству адвокат Елена Ярлыкова.

По ее словам, Васильев ранее давал показания только относительно предъявленного ему обвинения, они не касались ни личности Старовойта, ни его работы на посту губернатора Курской области.

Экс-глава Минтранса РФ и губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что имущество Старовойта стоит 1 млрд рублей.

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Самоубийство Старовойта
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