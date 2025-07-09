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В сенате США отреагировали на критику Трампа в адрес Путина

Axios: в сенате США поддержали критические высказывания Трампа о Путине
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Reuters

Республиканцы в американском сенате с энтузиазмом отреагировали на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил портал Axios.

«Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает», — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

По мнению другого республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Трамп якобы «точно подметил игры, в которые играет Путин». Он добавил, что сенат в скором времени примет инициированный им законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.

8 июля Трамп резко высказался о разговорах с Путиным. Он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

До этого сенатор Грэм сообщил о намерении главы Белого дома ввести новые санкции против РФ. Этот законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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