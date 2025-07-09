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В США заявили о «критических месяцах» для Украины

CNN: следующие месяцы будут критическими для Киева даже при поддержке США
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Предстоящие месяцы будут «критическими и непредсказуемыми» для Украины, даже несмотря на возобновление военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил телеканал CNN.

Телеканал положительно оценил решение главы Белого дома Дональда Трампа продолжить поставки Украине вооружений, но отметил, что это вряд ли сможет помочь Украине.

CNN подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский нуждается в поставках дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, поскольку только они способны противостоять баллистическим ракетам России.

По мнению телеканала, заявления американского лидера о вооружении Украины и его критика в адрес президента России Владимира Путина говорят о «возврате к основному принципу внешней политики Соединенных Штатов на протяжении десятилетий», который заключается в противостоянии Российской Федерации.

Телеканал также указал, что сейчас «Трамп оказался там, где всегда был бывший президент США Джо Байден», и это можно трактовать как «отчаяние».

Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.

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