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Трамп заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» Киеву

Трамп одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину, передает РИА Новости.

«Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил», — сказал он.

8 июля Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot и помочь найти другие способы поставок.

При этом в Пентагоне подтвердили информацию, заявив, что Киеву направят дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока идет работа над обеспечением прочного мира.

До этого политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru» назвал заявления о прекращении поставок оружия Киеву «традиционными пропагандистскими трюками» администрации президента США. Он отметил, что американский лидер продолжит поставлять оружие Киеву, но с акцентом на оборону, а не на наступление.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.

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