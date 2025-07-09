В США заявили о планах ЕС выделить Украине €100 млрд

Bloomberg: ЕС может включить в проект бюджета €100 млрд для Украины

Европейский союз (ЕС) может включить в проект своего бюджета €100 млрд, которые направят на помощь Украине. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Деньги могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце этого месяца. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнет выплачиваться в 2028 году», — говорится в материале.

Накануне британская газета The Financial Times сообщила, что страны Европейского союза планируют покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году. Кроме того, европейские союзники могут предоставить Украине кредит на $50 млрд из замороженных активов Российской Федерации.

3 июля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейским странам необходимо вслед за США прекратить поставки оружия Украине.

Ранее в Венгрии заявили, что Украина не станет членом ЕС.