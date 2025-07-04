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В Венгрии заявили, что Украина не станет членом ЕС

Орбан: Украина не вступит в ЕС из-за позиции Венгрии
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Global Look Press

Украина не вступит в Евросоюз, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, официальному Брюсселю не удастся игнорировать позицию Венгрии по этому вопросу, а потом к ней (Венгрии) присоединятся другие европейские страны.

Орбан подчеркнул, что если провести опрос во всех европейских странах о вступлении Украины в ЕС, то большинство населения проголосовало бы против, как и в Венгрии.

Кроме того, венгерский политик считает, что в украинском вопросе, как и с нелегальной миграцией, все больше стран со временем станут разделять позицию Венгрии.

Орбан ранее заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее Орбан объяснил приостановку процесса вступления Украины в Евросоюз.

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