ЕС срочно изучает варианты, как закрыть многомиллиардную дыру в бюджете Украины

Страны Европейского союза планируют покрыть дефицит бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Европейская комиссия совместно со странами — членами Евросоюза рассматривает возможность выделения на военные нужды Киева грантов, которые будут учитываться как внебюджетные внешние транши, при этом засчитываться они будут в целевые показатели расходов на национальную оборону республики.

Кроме того, европейские союзники могут предоставить Украине кредит на $50 млрд из замороженных активов Российской Федерации, рассказал источник.

Причиной таких планов, как считает собеседник издания, является то, что в Европе растет беспокойство относительно 2026 года. Европейцы переживают, что финансовая дыра образовалась на фоне того, что Украина и Россия до сих пор не подписали мирное соглашение.

Ранее в Раде заявили, что объем теневой экономики Украины достигает $97 млрд.