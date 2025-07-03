Французский политик призвал Европу прекратить поставки оружия Украине

Европейским странам необходимо вслед за США прекратить поставки оружия Украине, написал на своей странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вы хотите продолжать платить еще больше за Украину, войну и колоссальную коррупцию, опустошающую эту страну? <...> Хватит! Давайте воспользуемся решением Трампа прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины и установить мир!» — высказался политик.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов.

Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предложили заменить посла в США после приостановки поставок оружия.