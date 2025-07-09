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Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против России, Белоруссии, Китая и Турции
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических лиц и компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.

«Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза... В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран», — говорится в материале.

По данным агентства, в санкционный список Украины попали российских летчик Александр Азаренков и компания «Гумыч».

20 июня Зеленский ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из РФ, Китая и Белоруссии. Речь идет о предприятиях, занимающихся выпуском беспилотников «Герань», «Орлан-10», SuperCam и FPV-дронов.

1 мая президент Украины ввел санкции в отношении 81 компании, зарегистрированной в Швейцарии, Сингапуре и России. Среди юрлиц, указанных в соответствующем перечне, 78 имеют регистрацию в РФ, два — в Сингапуре, одно — в Швейцарии.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».

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