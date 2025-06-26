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Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты»

Зеленский призвал Запад «уменьшить российские аппетиты» через новые санкции
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников «уменьшить российские аппетиты» путем новых санкций против Москвы. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет», — заявил Зеленский.

По его словам, «ключ к победе Украины» — это не просто финансовая поддержка, а стратегическое единство «демократического мира» в лице Европы и США, где особую роль должен играть Дональд Трамп.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном. По ее словам, Россия якобы «не хочет делать шагов» навстречу в вопросе мирного урегулирования.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.

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