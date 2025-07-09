В Госдуме высказались об обвинениях в адрес россиян в угрозе безопасности Абхазии

Заявление главы Фонда Кино Абхазии Александра Басарии об угрозе для нацбезопасности республики со стороны россиян является частным мнением. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает РИА Новости.

«Абхазцы очень гостеприимные люди. Уверен, что это личное мнение этого гражданина, не более того», — сказал парламентарий.

Чепа добавил, что провокационные заявления и игнорирование помощи Абхазии со стороны России являются «проблемой тех людей, которые это заявляют».

Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» 8 июля. По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

Министерство туризма Абхазии заявило, что граждане Российской Федерации не представляют угрозу национальной безопасности республики. В ведомстве подчеркнули, что, приезжая в Абхазию, российские туристы активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения.

Ранее в Госдуме отреагировали на новое оскорбление российских туристов в Абхазии.