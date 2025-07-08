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В Госдуме отреагировали на новое оскорбление российских туристов в Абхазии

Депутат Костенко об оскорблениях туристов из РФ в Абхазии: мало ли, кто что говорит
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Алексей Даничев/РИА Новости

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария, назвавший приезжающих в страну россиян «угрозой», не имеет никакого отношения к туризму и связям республики с Россией, заявила «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Я даже не знаю, кто это такой. Фонд Кино к туризму не имеет никакого отношения. Мало ли, кто там что где говорит. Это же не заявление официальных лиц», — сказала депутат.

7 июля Басария назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности». По его словам, россияне приезжают в страну по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем якобы угрожают «национальной и экономической безопасности» республики.

Кроме того, Басария призвал ведущих представителей индустрии в массовом и одностороннем порядке прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России. Глава Фонда Кино назвал их «олигархическими».

В июне в Абхазии уволили начальницу лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова чиновницы Абхазии о туристах с «Дошираком».

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