Маск усомнился в доверии к Трампу из-за дела Эпштейна

Президенту США Дональду Трампу нельзя доверять, если он не станет обнародовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
«Как люди могут доверять Трампу, если он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна?» — написал миллиардер.
В июне Маск заявил, что знает, почему в США до сих пор не опубликованы все документы по делу Эпштейна. Он считает, что в бумагах фигурирует имя Трампа. Впрочем, в бумагах, которые уже преданы огласке, оно тоже есть. Что известно об участии президента США в скандальных вечеринках Эпштейна — в материале «Газеты.Ru».
7 июля бизнесмен опубликовал мем с клоуном, критикуя таким образом американские власти после появления в СМИ новых сведений по делу финансиста. Маск указал на то, что вывод Минюста и ФБР об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит обещаниям его рассекретить.
Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.