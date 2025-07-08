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Маск усомнился в доверии к Трампу из-за дела Эпштейна

Маск: Трампу нельзя доверять, если он не обнародует материалы дела Эпштейна
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Nathan Howard/Reuters

Президенту США Дональду Трампу нельзя доверять, если он не станет обнародовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Как люди могут доверять Трампу, если он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна?» — написал миллиардер.

В июне Маск заявил, что знает, почему в США до сих пор не опубликованы все документы по делу Эпштейна. Он считает, что в бумагах фигурирует имя Трампа. Впрочем, в бумагах, которые уже преданы огласке, оно тоже есть. Что известно об участии президента США в скандальных вечеринках Эпштейна — в материале «Газеты.Ru».

7 июля бизнесмен опубликовал мем с клоуном, критикуя таким образом американские власти после появления в СМИ новых сведений по делу финансиста. Маск указал на то, что вывод Минюста и ФБР об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит обещаниям его рассекретить.

Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.

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