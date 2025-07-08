Маск усомнился в доверии к Трампу из-за дела Эпштейна

Маск: Трампу нельзя доверять, если он не обнародует материалы дела Эпштейна

Президенту США Дональду Трампу нельзя доверять, если он не станет обнародовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Как люди могут доверять Трампу, если он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна?» — написал миллиардер.

В июне Маск заявил, что знает, почему в США до сих пор не опубликованы все документы по делу Эпштейна. Он считает, что в бумагах фигурирует имя Трампа. Впрочем, в бумагах, которые уже преданы огласке, оно тоже есть. Что известно об участии президента США в скандальных вечеринках Эпштейна — в материале «Газеты.Ru».

7 июля бизнесмен опубликовал мем с клоуном, критикуя таким образом американские власти после появления в СМИ новых сведений по делу финансиста. Маск указал на то, что вывод Минюста и ФБР об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит обещаниям его рассекретить.

Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.