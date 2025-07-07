Маск высмеял выводы ФБР по делу Эпштейна

Бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X опубликовал мем с клоуном, критикуя таким образом американские власти после появления в СМИ новых сведений по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

7 июля издание Axios сообщило, что министерство юстиции США и ФБР не смогли доказать, что Эпштейн вел «список клиентов», шантажировал влиятельных лиц или был ликвидирован.

Своим постом Маск раскритиковал заявление чиновников и сравнил их с клоунами. Он указал на то, что вывод Минюста и ФБР об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит обещаниям его рассекретить.

«Это было последней каплей», — написал бизнесмен под постом.

В 2008 году Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней девушки, спустя 11 лет он был повторно арестован за секс-торговлю. Финансист покончил с собой в августе 2019 года, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, некоторых из которых он насиловал сам или продавал влиятельным клиентам.

«Файлами Эпштейна» называются материалы его уголовного дела. Это тысячи страниц протоколов, его записная книжка и видеозаписи, поступившие в распоряжение полиции.

Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.