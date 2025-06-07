Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и секс-торговле.

В процессе перепалки с американским лидером в четверг, 5 июня, основатель Tesla написал: «Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы», — написал Маск и пожелал Трампу хорошего дня.

Кроме того, он опубликовал видеоролик 1992 года, на котором действующий президент США и Эпштейн общаются на мероприятии.

Документы по делу Эпштейна — это тысячи страниц протоколов, его записная книжка и видеозаписи, поступившие в распоряжение полиции в ходе расследования организованной им системы торговли несовершеннолетними. У общественности они вызывают живой интерес, поскольку в них называются имена влиятельных знакомых Эпштейна, которые могли быть и его клиентами.

Большая часть документов действительно до сих пор не раскрыта.

Ранее американский журналист раскрыл подробности дружбы Трампа и Эпштейна.