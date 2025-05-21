Депутат Госдумы сравнил некоторых россиян с животными

Депутат Бородай сравнил уехавших из России в связи с СВО граждан с животными

Депутат Госдумы Александр Бородай во время эфира на телеканале «Царьград» резко высказался в адрес россиян, которые покинули страну по политическим мотивам.

Он назвал таких граждан «релокантами» и сравнил их с животными, однако позднее саркастично извинился за это сравнение.

Парламентарий отметил, что среди уехавших немало тех, кто не поддерживает действия России, включая специальную военную операцию. Он также обратил внимание на присутствие в стране людей, которые, по его словам, демонстрируют формальную лояльность, но делают это неискренне, «нехотя поднимая руки» в знак поддержки.

Особенно много подобных граждан, по мнению Бородая, можно встретить в сфере культуры и шоу-бизнеса. Он утверждает, что именно там сконцентрировано наибольшее количество тех, кто, как он выразился, выступает против интересов страны.

В Государственной думе хотят ужесточить «закон о негодяях»: депутаты предложили ужесточить наказание для граждан России, проживающих за границей. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.