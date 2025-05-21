На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы сравнил некоторых россиян с животными

Депутат Бородай сравнил уехавших из России в связи с СВО граждан с животными
close
Shutterstock

Депутат Госдумы Александр Бородай во время эфира на телеканале «Царьград» резко высказался в адрес россиян, которые покинули страну по политическим мотивам.

Он назвал таких граждан «релокантами» и сравнил их с животными, однако позднее саркастично извинился за это сравнение.

Парламентарий отметил, что среди уехавших немало тех, кто не поддерживает действия России, включая специальную военную операцию. Он также обратил внимание на присутствие в стране людей, которые, по его словам, демонстрируют формальную лояльность, но делают это неискренне, «нехотя поднимая руки» в знак поддержки.

Особенно много подобных граждан, по мнению Бородая, можно встретить в сфере культуры и шоу-бизнеса. Он утверждает, что именно там сконцентрировано наибольшее количество тех, кто, как он выразился, выступает против интересов страны.

В Государственной думе хотят ужесточить «закон о негодяях»: депутаты предложили ужесточить наказание для граждан России, проживающих за границей. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами