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МИД Франции заявил о подготовке «самых жестких санкций» против России

МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил министр.

По его словам, санкции затронут нефтяные доходы России, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают РФ обходить ограничительные меры.

В ЕС ожидают, что новые, более жесткие, санкции помешают России продолжить специальную военную операцию на Украине.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо скептически отнесся к 18-му пакету санкций ЕС против России. По его мнению, предложенные меры хоть и выглядят «очень секси», однако на деле окажутся неэффективными.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. Причиной стало вето Словакии.

Ранее в США начали расследование приостановки введения санкций против России.

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