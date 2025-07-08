Трамп заявил, что его выбор повлияет на решение о новых санкциях против России

Трамп заявил, что введение новых санкций против РФ будет зависеть от его решения

Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — сказал Трамп на заседании кабинета в Белом доме.

Американский лидер добавил, что «очень пристально» изучает данный законопроект, который является «опционным».

29 июня американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о намерении Трампа ввести новые санкции против России. Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром.

Позднее стало известно, что законопроект об усилении антироссийских санкций будет рассмотрен конгрессом США 9 июля.

Ранее в Кремле прокомментировали слова сенатора США о планах Трампа ввести санкции против РФ.