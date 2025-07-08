Законопроект об усилении антироссийских санкций за авторством Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) будет рассмотрен конгрессом США завтра. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич.

«Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет представлен в среду», — анонсировал Грингрич.

По его словам, законопроект Грэма – «благоразумный следующий шаг» в давлении на президента России Владимира Путина, чтобы он согласился на приглашение огня на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм. Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова сенатора США о планах Трампа ввести санкции против РФ.