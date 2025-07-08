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Израиль сообщил об ударе на севере Ливана

ЦАХАЛ: израильские военные нанесли удар по Триполи на севере Ливана
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Mohamed Azakir/Reuters

Израильские военные нанесли удар по району на севере Ливана, где находится столица страны Триполи. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, целью удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС.

«Армия обороны Израиля недавно атаковала с помощью беспилотника ключевого террориста ХАМАС в районе Триполи в Ливане», — сказано в сообщении пресс-службы.

3 июля стало известно, что к югу от Бейрута израильский дрон ликвидировал командира «Хезболлы».

29 июня сообщалось, что Израиль устранил бойца «Хезболлы», отвечавшего за разведку и поставки оружия.

28 июня в ЦАХАЛ заявили, израильские военные ликвидировали одного из основателей движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу в районе Сабра города Газа.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в секторе Газа.

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