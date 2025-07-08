Вице-премьер Украины прокомментировала слухи о назначении послом в США

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что с ней никто не обсуждал возможное назначение на должность посла в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни с кем – ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. Разговоров со мной лично никто не вел, возможно, это всего лишь слухи», — заявила Стефанишина.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Как сообщило агентство Bloomberg, в список потенциальных кандидатов на пост посла в Вашингтоне входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

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