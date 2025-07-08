На Украине раскрыли, когда ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по санкциям против России

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по 18-му пакету санкций против России на этой неделе. Ее слова приводит «Европейская правда».

«По моей информации, на этой неделе все же придут к согласию европейские страны по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией. Но примечательно то, что в прошлый период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня, и даже были почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие», — заявила Стефанишина.

Комментируя возможные риски в принятии следующих пакетов антироссийских санкций из-за позиции некоторых стран, она заявила, что

«без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

Ранее в МИД РФ высказались о санкциях Евросоюза.