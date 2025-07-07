Стала известна одна из тем беседы Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом в пятницу обсудил вопрос смены посла в Вашингтоне, на должности которого находится Оксана Маркарова. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванного собеседника, в список потенциальных кандидатов на пост в Вашингтоне входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Как пишет агентство, Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству Украины обсудить с американской стороной вопрос назначения посла.

До этого депутат Верховной рады из фракции партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Новости. Live» призвала назначить нового посла в США вместо Оксаны Маркаровой в надежде улучшить отношения с Вашингтоном. Федина пояснила, что при смене администрации в США часто меняют посла, чтобы тот был приемлем для новой власти. Но в этот раз Украина так не сделала и поэтому настало время исправить ситуацию, считает депутат Рады.

Ранее в Госдуме нашли причину недовольства Трампа после беседы с Путиным.